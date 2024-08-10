На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей могут быть задержки

В одном из пунктов пропуска на границе с Польшей могут быть задержки. Речь идет о пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

Отмечается, что с понедельника, 12 августа, Польша начинает ремонтные работы. Стартуют ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Это может привести к задержкам на границе.

"Замена покрытия может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания, в частности на въезд и выезд в/из Польши грузового направления и на легковом направлении на въезд в Украину", - говорится в сообщении.

Пограничники предупреждают, что ремонт может длиться месяц - до 12 сентября 2024 года.

"Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - предупреждают в ГПСУ.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, что после долгих протестов на границе Польши и Украины ситуация стабилизировалась. В настоящее время пункты пропуска разблокированы.

Недавно украинские пограничники сообщали об увеличении пассажиропотока на польской границе. Причиной является разгар туристического сезона.

Также пограничники предупреждали о пробках на двух пунктах пропуска на украинско-польской границе.