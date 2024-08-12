Лидер ХАМАС хочет договориться с Израилем о прекращении огня – CNN

Новый лидер ХАМАС Яхья Синвар через посредников передал Израилю сообщение, что хочет договориться о прекращении огня, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

По данным CNN, послание передали египетские и катарские посредники перед важным саммитом, который состоится в ближайшие дни.

Израильские источники CNN сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов заключить сделку, независимо от последствий для его правящей коалиции.

В то же время, израильские службы безопасности по-прежнему относятся к готовности Нетаньяху заключить сделку гораздо более скептически, учитывая яростное противодействие со стороны крайне правых министров в его коалиции.

Приводя слова одного из источников, CNN пишет, что пока неизвестно, хочет ли соглашения о прекращении огня сам Нетаньяху.

Однако очевидно, как пишет издание, что на этой неделе Нетаньяху столкнется с огромным давлением со стороны США, чтобы добиться прекращения огня и освобождения заложников.

Источник CNN сказал, что официальные лица США ясно дали понять своим израильским коллегам, что настало время заключить соглашение о прекращении огня чтобы избежать более масштабной региональной войны.

Кроме того, "Форум семей заложников и пропавших без вести", основанный семьями людей, которые были похищены в сектор Газа во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, также призвал Израиль и ХАМАС завершить сделку об освобождении заложников и прекращении огня.

"Соглашение - единственный путь вернуть всех заложников домой. Время уходит. У заложников больше нет свободного времени. Соглашение должно быть подписано сейчас" , - говорится в заявлении форума в четверг.

В то же время партнеры Нетаньяху по коалиции ясно дали понять, что не хотят, чтобы Израиль заключал сделку с ХАМАС.