Глава оборонного комитета Бундестага прокомментировал наступление ВСУ под Курском
По мнению главы комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер считает, что украинское наступление в Курской области РФ происходит лучше, чем ожидалось, и это является поводом говорить об увеличении количества немецких танков Leopard 2 для Сил обороны, сообщает Украинская правда.
Сообщил Фабер в сети Х.
"Украинское наступление на оккупационные войска под Курском идет лучше, чем ожидалось. Это заставляет агрессора отводить значительное количество войск с фронта на востоке. Это ослабляет напряженность там".
Фабер добавил, что это является поводом говорить о предоставлении большего количества немецких танков Leopard 2 для украинских защитников.
Кроме того, немецкий чиновник считает, что прогресс украинцев в Курской области демонстрирует российскому населению, что "их диктатор ничего не контролирует", а военное руководство "перегружено" этим.
"Хорошая основа для мирных переговоров с преемником Путина. И для переговоров с Путиным перед Международным уголовным судом".
Что предшествовало:
Фабер заявил, что не считает проблемой вероятное использование немецкого оружия в боях на территории Курской области России.
Кроме того, Фабер считает наступление украинских сил в Курской области России легитимным и таким, что может склонить Кремль к прекращению войны против Украины.