В Конгрессе США призвали рассекретить информацию о взломе почты штаба Трампа

Аналитики и эксперты по разведке предупредили в воскресенье, что иностранные государства могут пытаться сорвать президентские выборы в США после того, как представители команды кандидата Дональда Трампа заявили о взломе их систем электронной почты хакерами, работающими на Иран.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

В настоящее время два члена Палаты представителей от Демократической партии, работавшие в комитетах по разведке и безопасности, призвали представителей власти провести брифинги и рассекретить информацию, связанную с возможным иностранным вмешательством в выборы.

Заявление предвыборного штаба Трампа было сделано после того, как он получил запрос от СМИ по поводу документа внутренней проверки кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса, который был прислан редакции.

Представители властей США не подтвердили, что электронная почта штаба действительно была взломана. Команда Трампа также не предоставила соответствующих доказательств.

Напомним, предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что их компьютеры были взломаны.

Как сообщается, штаб предположил, что к воровству и распространению конфиденциальных внутренних документов причастны иранские деятели. Команда не представила никаких конкретных доказательств, но это заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft. В нем подробно описывались попытки иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию 2024 г. в США.