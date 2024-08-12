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Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Фото: ВСУ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 592 000 оккупантов, 1080 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 12 августа составили:

  • личного состава – около 592 000 (+1080) человек,
  • танков ‒ 8450 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16368 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 16728 (+65) ед,
  • РСЗО – 1146 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 919 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13472 (+73),
  • крылатые ракеты ‒ 2426 (+1),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подводные лодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед,
  • специальная техника – 2801 (+1).

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