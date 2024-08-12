Силы обороны ликвидировали более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 592 000 оккупантов, 1080 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 12 августа составили:
- личного состава – около 592 000 (+1080) человек,
- танков ‒ 8450 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 16368 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 16728 (+65) ед,
- РСЗО – 1146 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 919 (+1) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13472 (+73),
- крылатые ракеты ‒ 2426 (+1),
- корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед,
- специальная техника – 2801 (+1).