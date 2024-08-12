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Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: ЗСУ

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 592 000 окупантів, 1080 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 12 серпня склали:

  • особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 8450 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
  • артилерійських систем – 16728 (+65) од,
  • РСЗВ – 1146 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
  • літаків – 366 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).

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