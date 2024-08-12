Сили оборони ліквідували понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 592 000 окупантів, 1080 із них — за останню добу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 12 серпня склали:
- особового складу ‒ близько 592 000 (+1080) осіб,
- танків ‒ 8450 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16368 (+5) од,
- артилерійських систем – 16728 (+65) од,
- РСЗВ – 1146 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 919 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13472 (+73),
- крилаті ракети ‒ 2426 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22590 (+66) од,
- спеціальна техніка ‒ 2801 (+1).