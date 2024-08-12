На фронте за сутки более 120 столкновений: где больше всего боев

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев произошло на Покровском (41) и Лиманском (21) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 12 августа.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив 18 ракет, 65 авиационных ударов (задействовал, в частности, 107 КАБ), совершил 4673 обстрела, 129 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Кияница, Юнаковка, Семейкино Сумской области; Синковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянка, Дилиевка, Нелиповка, Торецк, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Александрополь, Николаевка, Константиновка Донецкой области; Новоандреевка, Лобково Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили два пункта управления, три артиллерийских системы, состав боеприпасов и три других важных объекта российских захватчиков.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество боестолкновений составило десять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Песчаного, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 21 штурмовое действие оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новосадово и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отбиты восемь атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 11 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил восемь атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41-ю атаку. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Орловки и Николаевки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Константиновки. В общей сложности враг шесть раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Водяного и Ровно. Противник Успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло четыре, безуспешных для врага, боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили восемь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.