В "Энергоатоме" озвучили вероятные причины пожара на ЗАЭС

Вероятными причинами пожара на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции является халатность оккупантов или сознательный поджог градирни россиянами. Об этом говорится в сообщении "Энергоатома", сообщает Лига.net.

По информации компании, в воскресенье, 11 августа, около 20:00 на территории ЗАЭС произошел пожар на объекте технического водоснабжения. В результате чего произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования.

Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышение контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано, отметили в "Энергоатоме".

Среди вероятных причин пожара – халатность оккупантов или сознательный поджог градирни. Известно, что россияне используют помещения и сооружения ЗАЭС в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. В машзалах станции они разместили военные машины.

Градирни также используются как помещения для складирования и сокрытия военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях станции.

В "Энергоатоме" отметили, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию с безопасностью на объекте. Масштабные пожары могут приводить к развитию событий вплоть до радиационной аварии. В то же время радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы загрязнения для населения пока нет.