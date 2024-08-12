С начала вторжения иностранцы зарегистрировали более 3000 компаний – "Опендатабот"

Граждане из более чем 100 стран основали более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще новые бизнесы начинают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев, сообщает Опендатабот.

3075 компаний основали иностранцы в Украине с начала полномасштабной войны. В целом граждане из 101 страны мира открыли бизнес в Украине, несмотря на войну.

Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции – 396 компаний или 12,9% от общего количества. Следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10,1% от общего количества). Замыкают тройку лидеров граждане Польши - 224 бизнеса или 7,3%.

В топ-10 также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана, Израиля, Великобритании и Китая. Отметим, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.

Почти половину от общего количества компаний с иностранными собственниками зарегистрировали в Киеве — 1 517. В столице чаще всего создают бизнес граждане Узбекистана — 175 компаний.

Следует Львовщина — 460 бизнесов: здесь чаще всего оседают иностранцы из Польши (105 компаний). В тройку также попала Одесчина – 273 компании. В этом регионе чаще всего создают компании граждане Турции – 99 бизнесов.

Наибольшее количество компаний с иностранными собственниками занимается оптовой торговлей – 30,7%, операциями с недвижимым имуществом – 6,7% и компьютерным программированием – 5,8%.

Компания "ТЕНС1МА" с уставным капиталом в 1,28 млрд грн стала крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с самого начала полномасштабной. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

Вторую позицию занимает АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Югэн" с уставным капиталом в 700 млн грн. Конечным собственником является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО "ЛФС", основанная гражданином Польши. Компания имеет 300 млн грн уставного капитала.