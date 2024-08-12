Технику ВСУ заметили в еще одном селе на Курщине, район эвакуируют

Журналисты геолоцировали видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области – это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее. Власти объявили об эвакуации района, сообщает Украинская правда.

Указывается, что видео снято в Гирьи в районе башни сотовой связи. Украинский бронеавтомобиль при этом движется на север в направлении села Белица. На видео он проезжает автобусную остановку "Гирьи".

Ранее глава Беловского района Николай Волобуев призвал местных жителей эвакуироваться.

"Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с. Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории – убедительная просьба ко всем жителям покинуть район" , – сообщил российский чиновник.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области позже сообщил, что региональный оперштаб принял решение – вывезти жителей Беловского района.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области позже сообщил, что региональный оперштаб принял решение – вывезти жителей Беловского района.

"Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное – оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района…Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур" , – сообщил он.

Ранее 12 августа губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения приграничного Красноярузского района.