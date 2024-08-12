Техніку ЗСУ помітили у ще одному селі на Курщині, район евакуюють

Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше. Влада оголосила про евакуацію району, повідомляє Українська правда.

Вказується, що відео зняте в Гир'ї в районі вежі стільникового зв'язку. Український бронеавтомобіль при цьому рухається на північ у напрямку села Білиця. На відео він проїжджає автобусну зупинку "Гир'ї".

Раніше глава Бєловського району Микола Волобуєв закликав місцевих жителів евакуюватися.

"Шановні жителі Бєловського району! Обстановка дуже напружена. Хто може самостійно прибути в пункт збору с. Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмєно Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території – переконливе прохання до всіх жителів залишити район" , – заявив чиновник.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області згодом повідомив, що регіональний оперштаб ухвалив рішення – вивезти жителів Бєловського району.

Раніше 12 серпня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району.