В Украину прибыла двухпартийная делегация сенаторов США
Премьер-министр Денис Шмигаль обсудил с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем приоритетные потребности в восстановлении Украины, сообщает Левый берег.
"Рад приветствовать в Киеве американских сенаторов и друзей Украины Линдси Грэма (Республиканская партия) и Ричарда Блументаля (Демократическая партия). Отметил, что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем. Поблагодарил за голосование в Сенате важные для Украины инициативы. ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов", - написал Шмигаль.
Он также проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности, об имплементации реформ.
"Благодарны за помощь США в восстановлении украинской энергетики. Среди главных вызовов сегодня - подготовка к отопительному сезону. Восстанавливаем разрушенное и децентрализуем нашу энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой к атакам России", - отметил украинский премьер.
Особое внимание собеседники уделили замороженным российским активам.
"Важно их полностью конфисковать и направить средства на неотложные нужды Украины и наше восстановление. Мы также призываем американский бизнес инвестировать в приоритетные отрасли, что будет способствовать долгосрочному восстановлению и росту украинской экономики", - подчеркнул Шмигаль.