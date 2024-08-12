В Украину прибыла двухпартийная делегация сенаторов США

Премьер-министр Денис Шмигаль обсудил с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем приоритетные потребности в восстановлении Украины, сообщает Левый берег.

"Рад приветствовать в Киеве американских сенаторов и друзей Украины Линдси Грэма (Республиканская партия) и Ричарда Блументаля (Демократическая партия). Отметил, что продолжение двухпартийной поддержки США важно и в дальнейшем. Поблагодарил за голосование в Сенате важные для Украины инициативы. ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь очень ценна помощь США в обучении украинских пилотов" , - написал Шмигаль.

Он также проинформировал также сенаторов о наших приоритетах, в частности, об имплементации реформ.

"Благодарны за помощь США в восстановлении украинской энергетики. Среди главных вызовов сегодня - подготовка к отопительному сезону. Восстанавливаем разрушенное и децентрализуем нашу энергосистему, чтобы сделать ее менее уязвимой к атакам России" , - отметил украинский премьер.

Особое внимание собеседники уделили замороженным российским активам.