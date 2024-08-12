В Госдуме РФ назвали виновных в провале "обороны" Курской области

Российская армия заранее не подготовились к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и не выстроили должным образом оборону, сообщает Деловая столица.

Об этом на своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, член комитета нижней палаты по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск (на границе)" , — пишет Гурулев.

Он также раскритиковал систему обороны Курской области. По его словам, он был в регионе до вторжения украинских сил и видел, как оборудуются минные поля. Однако "без огневого прикрытия" они бесполезны, подчеркнул Гурулев.

Кроме того, как отметил российский депутат, состав группировки прикрытия госграницы "не имел своих средств разведки" и "в последнюю очередь обеспечивался всем необходимым". Гурулев призвал "задуматься о происходящем".

"У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо" , — заключил член Госдумы.

The Moscow Times уточняет, что ранее начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова поймали на том, что он сообщил президенту РФ Владимиру Путину недостоверную информацию о ситуации в Курской области. Как обратил внимание журналист "Новой газеты" Валерий Ширяев, на заседании Совбеза 7 августа Герасимов заявил, что на территорию России вошли около 1 тыс. солдат ВСУ, хотя уже на тот момент многие военкоры телевидения и связанных с Минобороны изданий называли большее их количество.

Через сутки военное ведомство отчитывалось о "ликвидации" тысячи украинских военных.

"Это как так? Тысяча зашла, день прошел, и все, и уже их нет. А остальные? Кто же там воюет?" — задался вопросом Ширяев.

По его мнению, это может говорить о том, что начальник Гештаба или не владел информацией, или "докладывал цифры суточной давности", или "не сумел сориентироваться".

Помимо этого, Минобороны РФ неоднократно заявляло об "остановке" продвижения украинских военных вглубь России. Однако каждый раз ВСУ опровергали это на поле боя, расширяя зону своего присутствия — если в первый день они заняли десять населенных пунктов в приграничье, то через три дня их число выросло до 20.

ВСУ вторглись на территорию России утром 6 августа и начали быстро продвигаться в сторону Курчатова, где находится Курская АЭС, и Курска. Неспособность российской армии быстро остановить украинские войска заставила "нервничать" Путина и все российское командование, говорили The Moscow Times четыре российских высокопоставленных чиновника.

Атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского с начала войны, писала The Times. По данным газеты, украинский лидер долгое время оказывал давление на военачальников, чтобы они начали летнее наступление, поскольку Киеву нужно было изменить мнение о том, что Украина проигрывает. В результате операция застала врасплох как Москву, так и союзников Киева на Западе.