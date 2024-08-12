Російська армія заздалегідь не підготувалася до атаки Збройних сил України (ЗСУ) на Курську область і не збудувала належним чином оборону, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив депутат Держдуми, член комітету нижньої палати з оборони генерал-лейтенант Андрій Гурульов.

"Хто це планував? Хто про це думав? Це серйозно. На сьогоднішній день неможливо планувати такі серйозні операції без нашого відома. Я не вірю, що не знали про зосередження ворожих військ (на кордоні)" , — пише Гурульов.

Він також розкритикував систему оборони Курської області. За його словами, він був у регіоні до вторгнення українських сил та бачив, як обладнуються мінні поля. Однак "без вогневого прикриття" вони марні, підкреслив Гурулєв.

Крім того, як зазначив російський депутат, склад угруповання прикриття держкордону "не мав своїх засобів розвідки" та "в останню чергу забезпечувався всім необхідним". Гурулєв закликав "замислитися про те, що відбувається".

"У нас ніхто не любить правди у доповідях. У нас усі хочуть чути, що все добре" , — підсумував член Держдуми.

The Moscow Times уточнює, що раніше начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова спіймали на тому, що він повідомив президенту РФ Володимир Путін недостовірну інформацію про ситуацію в Курській області. Як звернув увагу журналіст "Нової газети" Валерій Ширяєв, на засіданні Ради безпеки 7 серпня Герасимов заявив, що на територію Росії увійшли близько 1 тис. солдатів ЗСУ, хоча вже на той момент багато воєнкорів телебачення та пов'язаних з Міноборони видань називали більшу їх кількість.

Через добу військове відомство звітувало про "ліквідацію" тисячі українських військових.

"Це як так? Тисяча зайшла, день минув, і все, і вже їх немає. А решта? Хто ж там воює?" — запитав Ширяєв.

На його думку, це може говорити про те, що начальник Гештабу або не володів інформацією, або доповідав цифри добової давності, або не зумів зорієнтуватися.

Крім цього, Міноборони РФ неодноразово заявляло про "зупинку" просування українських військових углиб Росії. Проте щоразу ЗСУ спростовували це на полі бою, розширюючи зону своєї присутності — якщо першого дня вони зайняли десять населених пунктів у прикордонні, то за три дні їх кількість зросла до 20.

ЗСУ вторглися на територію Росії вранці 6 серпня і почали швидко просуватися у бік Курчатова, де знаходиться Курська АЕС, та Курська. Нездатність російської армії швидко зупинити українські війська змусила "нервувати" Путіна і все російське командування, говорили The Moscow Times чотири російські високопосадовці.

Атака ЗСУ на Курську область стала найризикованішим рішенням президента України Володимира Зеленського з початку війни, писала The Times. За даними газети, український лідер тривалий час чинив тиск на воєначальників, щоб вони розпочали літній наступ, оскільки Києву потрібно було змінити думку про те, що Україна програє. В результаті операція застала зненацька як Москву, так і союзників Києва на Заході.