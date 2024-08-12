Путин потребовал "выдавить противника" из Курской области
Глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, которое приводит слова Путина.
"Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы".
Путин также заявил, что Украина якобы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.
Предыстория:
- 10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, по вытеснению войны на территорию агрессора.
- Издание Forbes написало, что украинские войска роют окопы в Курской области России, и это является признаком того, что они планируют там остаться.
- Журналисты геолоцировали видео, которое опубликовали утром 12 августа российские источники, и установили, что на нем украинская военная техника проезжает через село Гирьи Беловского района Курской области - это примерно в 30 км к юго-востоку от города Суджа, в направлении которого украинские войска двигались ранее.