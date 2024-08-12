Путин потребовал "выдавить противника" из Курской области

Глава России Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах и потребовал от своего Минобороны, чтобы оно "выдавило противника" из Курской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА Новости, которое приводит слова Путина.

"Главная задача стоит безусловно перед Министерством обороны - выдавить, выбить противника с наших территорий и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы".

Путин также заявил, что Украина якобы пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем.

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