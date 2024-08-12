Путін вимагає "видавити противника" з Курської області
Глава Росії Володимир Путін зібрав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах і зажадав від свого Міноборони, щоб воно "видавило супротивника" з Курської області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське агентство РИА Новости, яке наводить слова Путіна.
"Головна задача стоїть безумовно перед Міністерством оборони – видавити, вибити супротивника з наших територій і разом із прикордонною службою забезпечити надійне прикриття держкордон".
Путін також заявив, що Україна начебто намагається покращити свої переговорні позиції у майбутньому.
Передісторія:
- 10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.
- Видання Forbes написало, що українські війська риють окопи в Курській області Росії, і це є ознакою того, що вонипланують там залишитися.
- Журналісти геолокували відео, яке опублікували вранці 12 серпня російські джерела, і встановили, що на ньому українська військова техніка проїжджає через село Гир'ї Бєловського району Курської області – це приблизно у 30 км на південний схід від міста Суджа, в напрямку якого українські війська рухалися раніше