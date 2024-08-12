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РФ усилила авиаудары по Сумской области, за сутки сбрасывают до 50 авиабомб – ОВА

РФ усилила авиаудары по Сумской области, за сутки сбрасывают до 50 авиабомб – ОВА
Фото: Oleg Belyakov

Российские террористы усилили авиационные удары против Сумской области. Их интенсивность за сутки держится на уровне до 50 КАБов. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Обстрелы, налеты, сегодня интенсивность их значительно возросла, если сравнивать в июне, июле, то сегодня фиксируем увеличение авиационных ударов, применяются управляемые авиационные бомбы (КАБ)...", - заявил Артюх.﻿

Глава ОВА добавил, что обстрелы, являются основным признаком ситуации в области. В частности их интенсивность за сутки держится на уровне от 40 до 50 КАБов, которые применяются против приграничных общин.

"По состоянию на сегодня у нас несколько вариантов и способов эвакуации. Год назад в июле мы объявили эвакуацию из 115 населенных пунктов 5-километровой зоны. Сегодня эта эвакуация продолжается. Кроме того, мы объявили обязательную эвакуацию и принудительную, которая касается семей с детьми Середино-Будской и Великописаревской громад", - добавил он.

Эвакуация в Сумской области

С начала полномасштабного вторжения Сумская область регулярно находится под обстрелами россиян. Вследствие этого в ряде населенных пунктов региона начали объявлять принудительную эвакуацию.

7 августа Артюх заявил, что в 23 населенных пунктах пяти общин Сумского района будет проведена обязательная эвакуация населения. Согласно предварительным подсчетам, в рамках эвакуации есть потребность транспортировки в безопасные места около 20 тысяч человек.

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