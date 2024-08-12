Ахметов выиграл суд о повышении тарифов УЗ на перевозку угля и руды

Киевский окружной админсуд признал недействительным приказ Министерства инфраструктуры от 2021 года "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". ﻿Со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, решение принято по иску частной компании, которая через суд пытается снизить для себя тарифы на перевозку грузов по железной дороге.

"Частные компании, входящие в крупную промышленную группу используя суды пытаются аннулировать изменения в тарифы на грузовые перевозки, которые были согласованы и введены еще в 2021-2022 годах.

Во время полномасштабного вторжения такие действия могут привести к критическим последствиям для экономики и обороноспособности страны" , - отмечается в сообщении компании.

"Укрзализныця" считает такое решение безосновательным и необоснованным, ведь суд при рассмотрении дела вышел за пределы своих полномочий и оценивал целесообразность изменения стоимости тарифов, а не соответствие такого решения органа государственной власти законодательным актам.

"Фактически суд взял на себя полномочия Министерства инфраструктуры и других органов, которые согласовывали соответствующий приказ и определили его целесообразность, обоснованность и правомерность - Министерства экономики, Министерства финансов, Государственной регуляторной службы и Министерства юстиции. Укрзализныця считает такие действия недопустимыми и обжалует это решение суда" , - рассказали в УЗ.

По данным компании, еще два подобных дела рассматриваются другими судами административной юрисдикции.

Согласно Судебному реестру, с соответствующим иском в суд обратилась компания "ДТЭК Западэнерго", входящая холдинга ДТЭК Рината Ахметова.