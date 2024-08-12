В Белом доме посоветовали Путину "убираться к чертям из Украины и прекратить войну"
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области. Со ссылкой на Кирби на онлайн-брифинге, сообщает Европейская правда.
Кирби заявил, что очередные заявления российских чиновников о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.
"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала", – подчеркнул представитель Белого дома.
"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну", – добавил он.
С начала прошлой недели украинские военные проводят операцию на территории Курской области России и, как утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, контролируют до 1000 квадратных километров территории.
В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.