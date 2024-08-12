В Белом доме посоветовали Путину "убираться к чертям из Украины и прекратить войну"

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Владимир Путин может прекратить войну против Украины, если его так беспокоит ситуация в Курской области.﻿﻿ Со ссылкой на Кирби на онлайн-брифинге, сообщает Европейская правда.

Кирби заявил, что очередные заявления российских чиновников о том, что якобы заход в Курскую область координируется Западом – "это все путинская пропаганда", за которую хозяин Кремля цеплялся с начала вторжения в Украину.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине – это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина – защищается от агрессии. Это война России против Украины, не больше и не меньше, и так было с самого начала" , – подчеркнул представитель Белого дома.

"Это война Путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение – пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну" , – добавил он.

С начала прошлой недели украинские военные проводят операцию на территории Курской области России и, как утверждает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, контролируют до 1000 квадратных километров территории.

В Пентагоне ранее говорили, что продвижение Украины в Курской области согласуется с политикой США и что не обеспокоены возможным усилением напряженности со стороны России.