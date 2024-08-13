Силы обороны за сутки уничтожили 1 160 вражеских солдат и 36 артсистем
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 160 вражеских солдат, 36 артиллерийских систем и 5 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 593 160 (+1 160) человек,
- танков – 8 455 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 16 385 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 16 764 (+36) ед,
- РСЗО – 1 146 (+0) ед,
- средств ПВО – 920 (+1) ед,
- самолетов – 366 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 491 (+19) ед,
- крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 649 (+59) ед,
- специальной техники – 2 806 (+5) ед.
Данные уточняются.