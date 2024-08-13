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Силы обороны за сутки уничтожили 1 160 вражеских солдат и 36 артсистем

Силы обороны за сутки уничтожили 1 160 вражеских солдат и 36 артсистем
Фото: Минобороны

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки отминусовали 1 160 вражеских солдат, 36 артиллерийских систем и 5 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 593 160 (+1 160) человек,
  • танков – 8 455 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 385 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 16 764 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 146 (+0) ед,
  • средств ПВО – 920 (+1) ед,
  • самолетов – 366 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 491 (+19) ед,
  • крылатых ракет – 2 426 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 649 (+59) ед,
  • специальной техники – 2 806 (+5) ед.

Данные уточняются.

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