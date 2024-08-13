Сили оборони за добу знищили 1160 ворожих солдатів та 36 артсистем

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 160 ворожих солдатів, 36 артилерійських систем та 5 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 593 160 (+1 160) осіб,

танків – 8 455 (+5) од,

бойових броньованих машин – 16 385 (+17) од,

артилерійських систем – 16 764 (+36) од,

РСЗВ – 1 146 (+0) од,

засобів ППО – 920 (+1) од,

літаків – 366 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19) од,

крилатих ракет – 2 426 (+0) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,

спеціальної техніки – 2 806 (+5) од.

Дані уточнюються.