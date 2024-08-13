Сили оборони за добу знищили 1160 ворожих солдатів та 36 артсистем
Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 160 ворожих солдатів, 36 артилерійських систем та 5 танків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 593 160 (+1 160) осіб,
- танків – 8 455 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 16 385 (+17) од,
- артилерійських систем – 16 764 (+36) од,
- РСЗВ – 1 146 (+0) од,
- засобів ППО – 920 (+1) од,
- літаків – 366 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 491 (+19) од,
- крилатих ракет – 2 426 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 649 (+59) од,
- спеціальної техніки – 2 806 (+5) од.
Дані уточнюються.