Bloomberg: Украина и Россия сохранят поставки газа, несмотря на бои в Курской области

Россия и Украина намерены продолжать поставки трубопроводного газа в Европу, несмотря на то, что вблизи ключевого трансграничного транзитного пункта "Суджа" продолжаются боевые действия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Обе стороны не намерены прекращать поставки газа через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области России, сообщили осведомленные источники агентства, пожелавшие остаться неназванными ввиду конфиденциальности информации.

Крупнейшее атака Украины на территорию России с тех пор, как Кремль вторгся в соседнюю страну в 2022 году, привела к тому, что в этом году европейские цены на газ достигли максимума на фоне опасений, что поставки будут нарушены.

Однако у обеих сторон есть финансовый стимул продолжать поставки топлива. Для Киева транзит газа обеспечивает важнейшие средства для его разрушенной войной экономики - около 1 млрд долларов в 2021 году - в то время как Европа остается одним из крупнейших потребителей трубопроводного газа России, отмечает Bloomberg.

Украина стремится, чтобы ее считали надежным партнером Европы в надежде, что трейдеры региона будут больше использовать ее огромные газовые хранилища. И у нее есть веские причины защищать инфраструктуру, поскольку неиспользуемые трубопроводы могут стать объектами военных атак или прийти в негодность, что обойдется дорого, отмечает агентство.

Однако любое случайное повреждение ключевой инфраструктуры на газоизмерительной станции может остановить поставки, сказал один из источников. По словам двух человек, пункт пересечения границы находится под контролем украинских войск после вторжения.

Российский поставщик ПАО "Газпром" не сразу ответил на запросы о комментариях. Министерство энергетики Украины отказалось от комментариев.

"Мы намерены продолжить предоставление услуг по транспортировке газа в рамках соглашения", - говорится в заявлении НАК "Нафтогаз Украины", имея в виду соглашение о транзите газа, срок действия которого истекает в декабре.

В то время как большая часть Европы искала альтернативы российскому трубопроводному газу после вторжения в Украину, такие страны, как Австрия, Словакия и Молдова, продолжают импортировать поставки "Газпрома" через Украину.

Сохранение объемов

"Газпром" продолжает подачу газа в пункт "Суджа", суточный объем поставок стабильно находится в диапазоне от 37 млн куб. м до почти 40 млн куб. м. Хотя это немного ниже 42 миллионов кубометров в день, поставляемых в последние недели - до вторжения ВСУ, - это отражает снижение запросов со стороны европейских потребителей.

Российские потоки через Украину должны оставаться в пределах нормы 13 августа, согласно так называемым номинациям или заказам, опубликованным украинской сетью. Фактические поставки все еще могут измениться.

Напомним, бои в Курской области привели утрате Россией контроля над ГИС "Суджа". Это единственная точка входа, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу.

Контракт между РФ и Украиной на транзит газа истекает в конце 2024 года. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко не исключает, что Россия решится досрочно обрубить транзит после потери станции.

