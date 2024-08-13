Банки закрыли 80 тысяч "дропов" за полгода – НБУ

Банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или "дропов", которые позволяют третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.﻿ Об этом заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник во время заседания временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, сообщает Экономическая правда.

По его словам, НБУ оценивает объем деятельности всех "дропов" в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного - 2,5 млн грн в год.

Отмечается, что данные о закрытых 80 тыс. "дропов" касаются только двух банков, о которых известно НБУ. Данные по другим банкам регулятору пока неизвестны.

В НБУ сообщили, что сейчас в Украине зарегистрировано около 68 млн клиентов банков и 116 млн платежных карт, из которых 51 млн являются активными, то есть имеется не менее 1 расходной операции в месяц.

Кроме того, в системе есть еще значительное количество неактивных счетов и карт, которые могут быть вовлечены в схему "дропов" в любой момент.

Денежные мулы или "дропы" - это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

В НБУ добавляют, что общий типичный профиль "дропа" это социально незащищенные слои населения, с низким или средним уровнем ожидаемых поступлений на счета.

Также глава Нацбанка Андрей Пышный отметил, что граждане фактически становятся соучастниками преступлений, когда используются их счета, в частности по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов и разрушают свою транзакционную историю на долгие годы вперед.