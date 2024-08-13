Нардеп и полковник СБУ Костенко назвал причины наступления ВСУ на Курщину

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь оборонного парламентского комитета, полковник СБУ Роман Костенко отмечает, что Курская кампания стала неожиданностью для страны-агрессора. По словам нардепа, украинской стороне важно было прибегнуть к асимметричным действиям и поднять моральный дух, сообщает Украинская правда.

"Это очень правильная история, что мы сейчас знаем мало. Потому что были примеры, когда мы говорили много, а достигали маленьких успехов. Из того, что могу сказать: наши Вооруженные силы совершили рейд на территорию противника, захватив более 20 населенных пунктов, и удерживают их сейчас. Их продвижение продолжается.

У нас до этого были маленькие операции на территории России, в которых участвовали российские добровольцы. Сейчас в рейде участвуют наши боевые бригады. Это очень сложная задача – рейд, по факту, на территорию врага. И несмотря на то, что мы помним, что наши партнеры запрещали нам стрелять в сторону России, главнокомандующий вместе с верховным главнокомандующим приняли решение о вторжении на территорию противника" , – сказав він.

Костенко отметил, что во-первых, в Курской кампании речь идет об асимметричных действиях.

"Если бы мы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжелые бои, то они, по факту, там вели бы симметричные действия. А так у нас есть 350 квадратных километров территории, которые мы захватили за один день" , - подчеркнул нардеп.

По его словам, россияне месяцами пытались и не смогли захватить такие территории. У них были определенные успехи с начала наступления, но они положили десятки тысяч своих солдат и уничтоженной техники.

"На перспективу будем смотреть, как это будет продолжаться и удастся ли оттянуть российские войска от важных направлений. Но мы уже видим, что у противника есть проблемы с их вооруженными силами, с их резервами" , – считает полковник СБУ.

Второе, что отметил секретарь оборонного комитета Рады, в последнее время происходила дискредитация украинской армии, моральный дух падал при отсутствии побед.

"И вот посмотрите сейчас, даже не имея информации, видно, как украинский дух поднимается. Мы показали, что мы способны и будем дальше проводить такие операции. Это уже успех, что мы так отработали и работаем, но, возможно, будут другие направления в ближайшее время" , – подчеркнул Костенко.

По словам нардепа, Курская операция стала абсолютной неожиданностью для врага, а на войне – это один из основных факторов, которого почти невозможно достичь сейчас техническими средствами. Поэтому Костенко отметил мастерство украинского командования в этом маневре