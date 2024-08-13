Трамп рассыпался в комплиментах Харрис: "Красивая женщина"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп неожиданно рассыпался в комплиментах своей сопернице, вице-президенту Камале Харрис, назвав ее "красивой женщиной" и сравнив со своей женой Меланией. Об этом он сказал в интервью миллиардеру Илону Маску на платформе X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Трамп прокомментировал недавнее издание журнала Time, на обложке которого была размещена иллюстрация с Харрис.

Donald Trump mentions this Time magazine cover, says Kamala Harris looks like an actress in the illustration and then says she looks like … his wife, Melania Trump. ??? pic.twitter.com/WMAisSLwqT — Christopher Cadelago (@ccadelago) August 13, 2024

Несмотря на то, что во время интервью Трамп неоднократно критиковал свою соперницу, он сделал перерыв и описал Харрис как "красивую женщину".

"Она выглядит как самая красивая актриса, которая когда-либо жила. Это был рисунок, и на самом деле она очень похожа на замечательную первую леди Меланию", – сказал Трамп.

"Она красивая женщина, оставим на этом" , – добавил он.

В гонке за возвращение в Белый дом Дональд Трамп уже выдвинул немало претензий к своей сопернице. По его словам, она якобы подделывала изображение своего предвыборного мероприятия с помощью искусственного интеллекта, ее этническая принадлежность сомнительна, а место Джо Байдена она заняла только в результате "переворота".

Однако эти последние его заявления выбиваются из ряда.

Последние недели Трамп ищет стратегию противодействия Камале Харрис. До сих пор он поступал противоположным образом, пытаясь ее унизить, но это не давало электорального эффекта и скорее вредило рейтингам экс-президента.