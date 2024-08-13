ОВА: В 201 населенном пункте Харьковской области продлили комендантский час

Власти Харьковской области продлили комендантский час для 201 населенного пункта в приграничных районах – он будет действовать 16 часов в сутки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Для 201 населенного пункта Харьковщины отныне действует продленный комендантский час – с 17:00 до 09:00. Решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать".

Глава ОВА уточнил, что речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 н.п. Чугуевского района, 41 н.п. Харьковского, 42 н.п. Богодуховского и 73 н.п. Купянского районов.

Он также сообщил, что всего с 10 мая из Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов эвакуированы почти 14 тысяч человек, из них тысяча детей.

"За минувшие сутки эвакуированы 55 человек: 46 взрослых и 9 детей" , – подытожил Синегубов.

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