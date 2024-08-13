В РФ украинца Монастырева приговорили к 11 годам заключения за "шпионаж"

Российский суд приговорил украинца Евгения Монастырева к 11 годам колонии за "шпионаж", сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края. Приговор вынес Краснодарский краевой суд.

Россия обвиняет украинского гражданина, проживавшего на территории Краснодарской области, в шпионаже в пользу Украины с января по ноябрь 2022-го. По версии следователей страны-агрессора, Монастырев фотографировал объекты критической инфраструктуры и передавал их украинской армии.

Мужчине присудили отбывание наказания в колонии строгого режима.

Недавно в России осудили за "шпионаж" еще одного украинца, Алексея Ефименко. Ему присудили семь лет колонии строгого режима.