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У РФ українця Монастирьова засудили до 11 років ув'язнення за "шпигунство"

У РФ українця Монастирьова засудили до 11 років ув'язнення за "шпигунство"
Фото: Рixabay

Російський суд засудив українця Євгена Монастирьова до 11 років колонії за "шпигунство", повідомили в пресслужбі судів Краснодарського краю. Вирок виніс Краснодарський крайовий суд. 

Росія звинувачує українського громадянина, який мешкав на території Краснодарської області, в шпигунстві на користь України з січня по листопад 2022-го. За версією слідчих країни-агресора, Монастирьов фотографував об'єкти критичної інфраструктури і передавав їх українській армії. 

Чоловіку присудили відбування покарання в колонії суворого режиму. 

Нещодавно в Росії засудили за "шпигунство" ще одного українця, Олексія Єфименка. Йому присудили сім років колонії суворого режиму.﻿

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