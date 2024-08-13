Под Донецком "Камаз" российской армии наехал на колонну велосипедистов "сборной ДНР"

В районе оккупированного Донецка "Камаз" российской армии наехал на колонну велосипедистов из "сборной ДНР", сообщает Деловая столица.

Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Отмечается, что машина сбила колонну велосипедистов из "сборной ДНР" во время тренировочного заезда на Донецкой кольцевой.

Грузовик толкнул впереди идущий автомобиль, который сопровождал спортсменов. От удара тот откинуло на велосипедистов.

Лидер команды скончалась в больнице, несколько других спортсменок находятся в тяжелом состоянии.