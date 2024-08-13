Під Донецьком "Камаз" російської армії наїхав на колону велосипедистів "збірної ДНР"

У районі окупованого Донецька "Камаз" російської армії наїхав на колону велосипедистів із "збірної ДНР", повідомляє Ділова столиця.

Про це пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

Зазначається, що машина збила колону велосипедистів із "збірної ДНР" під час тренувального заїзду на Донецькій кільцевій.

Вантажівка штовхнула попереду автомобіль, який супроводжував спортсменів. Від удару його відкинуло на велосипедистів.

Лідерка команди померла у лікарні, кілька інших спортсменок перебувають у тяжкому стані.