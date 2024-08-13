Bloomberg: РФ может объявить новую мобилизацию из-за недостатка сил под Курском

Усугубляющаяся нехватка солдат для войны против Украины побуждает Россию повысить бонусы за набор, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. Однако пока что мало признаков того, что это работает. Об этом сообщает Bloomberg, пишет Олександр Мороз, РБК-Украина.

По словам трех анонимных источников, близких к Кремлю и министерству обороны России, армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы справиться с потерями на передовой, которые достигли максимума с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники сейчас в среднем не выполняют более трети своих квот по набору.

По словам двух анонимных источников, ситуация может заставить Россию рассмотреть новую мобилизацию. Чиновники могут представить это как меру ротации для фронтовых войск, сказал один из людей, в то время как другой сказал, что призыв может быть объявлен уже в конце этого года.

Ошеломляющее военное вторжение Украины в западную Курскую область России, не встретившее практически никакого сопротивления, подчеркнуло проблемы, с которыми сталкивается Кремль. Украинские войска теперь контролируют 1000 кв. км российской территории, и наступательные операции продолжаются, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, президенту Владимиру Зеленскому.

Россия имеет сотни тысяч солдат на передовой в восточной и южной Украине, где она сталкивается с растущими потерями, поскольку бои в основном зашли в тупик. Неспособность отразить украинское наступление и восстановить контроль над своей границей выявила нехватку оборонительных резервов.

Владимир Путин приказал мобилизовать 300 тысяч человек в сентябре 2022 года, что вызвало всплеск беспокойства по поводу войны среди россиян и бегство из страны до миллиона человек. Стремясь избежать повторения этого опыта, Кремль сосредоточился на призывах к патриотизму и предложениях денег, чтобы попытаться обеспечить 30 тысяч новых солдат, которые ему нужны каждый месяц только для пополнения рядов.

Это побуждает Кремль резко повысить выплаты федеральным и региональным властям, чтобы убедить больше людей присоединиться к армии. Давление с целью заполнить квоты настолько сильное, что богатые регионы заманивают людей в более бедные, чтобы подписать с ними контракты и получить право на более крупные бонусы.

Масштаб российских потерь и недостаточный уровень замещения все больше затрудняют поддержание текущей стратегии медленного продвижения вперед в Украине, по словам анонимного источника, знакомого с ситуацией. Больше не идет никаких разговоров о захвате Киева и других городов, поскольку у России нет людей, сказал этот человек.

Максимальные ставки

Российские власти доводят финансовые стимулы до крайности, поскольку набор падает. В июле мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выплатить 1,9 млн рублей (22 000 долларов) добровольцам, которые подпишут военные контракты, в дополнение к 600 тысячам рублей, которые уже выплачиваются ежегодно ежемесячными платежами городским правительством в дополнение к заработной плате и бонусам, предлагаемым министерством обороны.

В общей сложности, по словам мэра, при условии выживания новобранцы должны были заработать 5,2 млн рублей за первый год, что примерно в три раза превышает среднюю годовую зарплату в столице в прошлом году.

Санкт-Петербург, родной город Путина и второй по величине город России, быстро последовал его примеру, предложив новым рекрутам 1,6 млн рублей.

Путин также дал указание правительству удвоить федеральную премию новобранцам до 400 тысяч рублей до конца года и призвал региональные власти выплатить такую же сумму.

Некоторые регионы просят у правительства субсидии, чтобы помочь им выполнить просьбу Путина, поскольку они не могут собрать деньги на местном уровне, сообщил анонимный чиновник, знакомый с ситуацией.

"Путину нужно около 500 тысяч человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать убыль и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая стратегия набора в России, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников" , - сказал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков.

Потери солдат на фронте

Кремль не сообщает, сколько российских солдат было убито или ранено в этой войне. По западным оценкам, общие потери россиян достигли 500 тысяч человек. Министерство обороны Великобритании заявило, что последние три месяца стали самыми дорогостоящими для России с точки зрения потерь с начала войны, достигнув в среднем 1262 человек в день в мае.

Ежедневный уровень потерь, вероятно, останется выше 1000 человек в течение всего августа, поскольку Россия продолжает наступательные операции на широком участке фронта в Украине.

Россия изложила планы по расширению своих вооруженных сил до 1,5 млн человек с нынешних 1,15 млн. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу заявил в декабре, что 650 тысяч человек прошли через войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в январе, что численность войск Киева составляет чуть менее 900 тысяч человек. Столкнувшись с собственными проблемами с человеческими ресурсами, Украина в мае приняла новый закон, снижающий призывной возраст с 27 до 25 лет и сужающий круг лиц, освобождаемых от службы, в то время как от ее союзников из США и Европы начали поступать десятки миллиардов долларов новой военной помощи.