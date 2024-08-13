Кабмин объявит конкурс на строительство 700 МВт новых электростанций

Кабинет министров принял решение о проведении конкурса на строительство новой генерирующей мощности.﻿ Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, это позволит увеличить объемы генерации в энергосистеме и ее дальнейшее развитие.

В частности, предусматривается проведение конкурсов для строительства объектов, мощность каждого из которых составляет 5 МВт - 80 МВт, а общая мощность конкурса 700 МВт.

Соответствующие объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Напомним, 13 июля Кабинет министров принял ряд решений для развития распределенной генерации в Украине.

В частности, утвержден Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года и план мероприятий по его реализации. Согласно ему, доля ВИЭ в валовом конечном потреблении энергии в 2030 году составит 27%.