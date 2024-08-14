WSJ: Россия выводит часть сил из Украины, чтобы перебросить под Курск

Россия выводит часть своих вооруженных сил из Украины в ответ на наступление украинских войск на российскую территорию, заявили американские чиновники.﻿ Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США, сообщает Украинская правда.

По информации издания, это является первым признаком того, что операция Киева в Курске заставляет Москву перегруппировать свои силы вторжения.

Официальные лица заявили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не сказали, сколько войск, по оценкам США, перебрасывает Россия.

Но эта оценка США подкрепляет заявления украинских официальных лиц, которые утверждают, что неожиданная операция в Курской области на прошлой неделе отвлекла российские войска от Украины.

Напомним, 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.

12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.