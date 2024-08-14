Fitch временно снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт). Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга на 20 млрд долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Fitch.

Снижение рейтинга Украины последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долларов, которая должна быть произведена 1 августа.

"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги" , - говорится в сообщении.

По данным агентства, 9 августа правительство Украины официально начало процедуру получения согласия на реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 млрд долларов и гарантированных государством облигаций Укравтодора на сумму 0,7 млрд долларов. Предложение подразумевает существенное сокращение сроков, включая сокращение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения.

Завершение реструктуризации долга, по мнению Fitch, нормализует отношения с внешними кредиторами. Затем Fitch повысит долгосрочный РДЭ Украины до уровня, соответствующего перспективам платежей по обслуживанию долга.

Напомним, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу. Соглашение будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 2 августа также снизило рейтинг Украины до выборочного дефолта. После вступления в силу реструктуризации коммерческого долга агентство будет считать дефолт устраненным и повысить рейтинг.