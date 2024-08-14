Атака на российские аэродромы: Минобороны РФ заявило о сбитии 117 дронов

Российское минобороны заявило, что Украина запустила по военным целям на территории РФ более сотни беспилотников, и уверяет, что 117 БпЛА удалось сбить, сообщает Украинская правда.

"В течение прошедшей ночи… дежурными средствами ПВО уничтожены 4 тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что 37 дронов и 4 ракеты якобы уничтодили над территорией Курской области, еще 37 БпЛА – над Воронежской областью. 17 беспилотников якобы сбили над Белгородской, 11 – над Нижегородской, 9 – над Волгоградской, 3 – над Брянской, 2 – над Орловской и 1– над Ростовской областями РФ.

О последствиях ударов беспилотниками или последствиях их сбивания российское минобороны традиционно умалчивает.

Ранее российские Telegram-каналы сообщал, что дроны атаковали три российских аэродрома.

В частности, была информации об атаке дронов на военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда взлетает истребитель МиГ-31К.

Также писали об ударе по военному аэродрому "Балтимор", что в Воронеже. Там возник пожар.

Кроме того, местные СМИ сообщали об атаке дронов и взрывах в Борисоглебске Воронежской области. Местные жители утверждали, что после атаки БПЛА горит военный аэродром.