Атака на російські аеродроми: Міноборони РФ заявило про збиття 117 дронів

Російське міноборони заявило, що Україна запустила по військових цілях на території РФ понад сотню безпілотників, і запевняє, що 117 БпЛА вдалося збити, повідомляє Українська правда.

"Протягом минулої ночі... чергові засоби ППО знищили 4 тактичні ракети і 117 БпЛА літакового типу" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 37 дронів і 4 ракети нібито знищили над територією Курської області, ще 37 БпЛА – над Воронезькою областю. 17 безпілотників нібито збили над Бєлгородською, 11 – над Нижньогородською, 9 – над Волгоградською, 3 – над Брянською, 2 – над Орловською та 1 – над Ростовською областями РФ.

Про наслідки ударів безпілотниками або наслідки їх збиття російське міноборони традиційно мовчить.

Раніше російські Telegram-канали повідомляли, що дрони атакували три російські аеродроми.

Зокрема, була інформації про атаку дронів на військовий аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області, звідки злітає винищувач МіГ-31К.

Також писали про удар по військовому аеродрому "Балтимор", що у Воронежі. Там виникла пожежа.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляли про атаку дронів і вибухи в Борисоглібську Воронезької області. Місцеві жителі стверджували, що після атаки БПЛА горить військовий аеродром.