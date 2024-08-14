ВСУ отбили более 54 атак оккупантов на Покровском направлении – Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак ВСУ отразили на Покровском направлении – 54.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 14 августа.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 УАБ. Кроме этого, произвел 4594 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Рясное, Липцы, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Беловоды, Радьковка, Юнаковка, Сумы, Басовка, Малые Проходы, Нововодяне, Сергеевка, Васюковка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Курд Гродовка, Ровнополь, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Белогорье, Новоданиловка и Николаевка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, двух ударов по пунктам управления, а также поразили две артиллерийские системы, станцию РЭБ, склад боеприпасов и еще два важных объекта окупантов.

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихом и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз возле Белой Горы, Ивановского и, самое активное, в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку от Железного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 штурмовых и наступательных действия в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое поле, Малиновка, Гродовка, Желанне, Нудное, Калиновое, Птиче и Карловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки, также район этого населенного пункта подвергся бомбардировке тремя УАБ.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак у Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку от Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Работино – в общей сложности провели два штурма.

В Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 11 раз. Получили жесткий отпор, понесли потери и отошли. Враг нанес авиаудару неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы по районам украинских населенных пунктов. Также российские УАБ взрываются и на территории России.