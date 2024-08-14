Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют два российских корабля, один из которых также вооружен ракетами "Калибр" с аналогичным залпом до четырех ракет.

В течение последних суток в интересах России проход через Керченский пролив осуществили 20 судов. В Черное море вошли 8 судов, из которых 4 продолжили движение в направлении Босфора, а в Азовское море - 12 судов, из которых 3 прибыли из Босфора.

Военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. При этом он добавил, что в Азовском море их пребывание почти невозможно из-за малой глубины, где они могут только находиться в надводном положении и передвигаться по ограниченным коридорам.