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Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп

Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп
Фото: Mil.ru

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют два российских корабля, один из которых также вооружен ракетами "Калибр" с аналогичным залпом до четырех ракет.

В течение последних суток в интересах России проход через Керченский пролив осуществили 20 судов. В Черное море вошли 8 судов, из которых 4 продолжили движение в направлении Босфора, а в Азовское море - 12 судов, из которых 3 прибыли из Босфора.

Военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия держит в Черном море один носитель &quot;Калибров&quot;: какой залп

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. При этом он добавил, что в Азовском море их пребывание почти невозможно из-за малой глубины, где они могут только находиться в надводном положении и передвигаться по ограниченным коридорам.

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