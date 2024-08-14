Подрыв "Северного потока": Германия выдала ордер на арест украинца

Спустя почти два года после взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого - им является украинец Владимир С., недавно проживавший в Польше. Такие данные обнародовали несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, подозреваемый инструктор по дайвингу проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается. Неизвестно, вернулся ли он в Украину.

Владимир С., по данным следствия, был одним из пассажиров белого Citroen, который был зафиксирован у Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Автомобиль, как полагают, вез экипаж на яхту "Андромеда", транспортировавшую дайверов в места подрыва. Владимира С. опознали по фотографиям и свидетельским показаниям и этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.

Следствие также подозревает двух других граждан Украины – мужчину и женщину. Считается, что они также участвовали в подрыве, вероятно, как водолазы, которые устанавливали взрывные заряды на трубопроводах.

Информация о других подозреваемых основывается, среди прочего, на данных иностранной разведки.

Следователи смогли собрать достаточно доказательств в последние месяцы, чтобы добиться получения ордера на арест украинца Владимира С. от следственного судьи Федерального суда еще в начале июня.

В июне немецкие прокуроры обратились к польским властям с европейским ордером на арест в надежде, что подозреваемого арестуют. Ответ польской стороны на немецкий запрос о правовой помощи не поступил, а правительство Германии до последнего не знало, как поляки поступят с ордером на арест.

В соответствии с общими правилами Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными к исполнению, арест можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот термин истек.

Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром С. по телефону и он сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает участие в подрыве газопровода.

Ранее европейские следователи заявляли, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов саботажа по газопроводам "Северного потока" осенью 2022 года.

Напомним, в марте 2023 г. в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Позже медиа утверждали, что разведка Нидерландов якобы узнала о плане осуществления диверсии украинцами и предупредила об этом США.

Украина отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков".