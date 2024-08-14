В Украине и Молдове разоблачили мошенников, которые наживалась на военных и волонтерах

Правоохранители Украины и Молдовы разоблачили крупную преступную группировку. Мошенники наживались на военных, их семьях и волонтерах.﻿ Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Участниками группировки были жители Одесской области - члены двух семей, которые после начала полномасштабного вторжения переехали в Молдову. Преступная группировка действовала на территории Молдовы и Украины на протяжении 2023-2024 годов.

Мошенники использовали украинские номера телефонов, чтобы размещать объявления о продаже автомобилей и дронов из-за границы для нужд ВСУ. Объявление публиковали на OLX, Bon.Ua и Avto-Ria.

Потенциальным покупателям они предлагали внести предоплату на карту, а затем не выходили на связь. Злоумышленники вкладывали в элитные автомобили и золотые украшения.

По состоянию на данный момент установлено 67 эпизодов мошенничества. Сумма ущерба составляет около 46 млн гривен.

В настоящее время установлено не менее 27 участников преступной группировки, большинство из них находятся на территории Молдовы. В Молдове задержаны девять украинцев, им объявили подозрения в мошенничестве. Восьми из них избрали меры пресечения в виде продления под стражей без возможности внесения залога.

В Молдове проведено 23 обыска, изъяли около 61 тысячи долларов, 20 элитных автомобилей, около пяти кг золота, мобильные телефоны, банковские карты, черные записи.

На территории Украины проведено 13 обысков, в ходе которых изъято три автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.