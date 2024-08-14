На российской авиабазе "Саваслейка" раздались взрывы: спутники фиксируют пожар

В Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка" ночью раздавались взрывы. Спутники зафиксировали на территории аэродрома возгорание, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

Как стало известно ранее, ночью в РФ заявили о воздушных атаках с применением беспилотников и о работе ПВО в Нижегородском регионе.

Известно, что спутники NASA зафиксировали пожар на территории российской авиабазы "Саваслейка" в 3:30 утра. По предварительной информации, горят склады горюче-смазочных материалов.

Согласно свидетельствам очевидцев, по базе было совершено около 10 "прилетов". По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

Атака дронов в России

Напомним, в ночь на 14 августа в ряде регионов РФ говорили об атаках беспилотников.

В частности, сообщали о работе ПВОиз-за дроновой атаки, взрывов и пожаровв Воронеже и области.

Также об отражении воздушной атаки заявляли представители властей в Курской и Белгородской области. Также мониторинговые группы сообщали по поводу ударов БПЛА в Орловской области.