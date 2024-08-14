"Укрэнерго": Ночью РФ нанесла удары по энергетическим объектам

Ночью и утром русская армия атаковала энергетические объекты на севере и юге Украины. Об этом заявили в "Укрэнерго", сообщает Левый берег.

Отключения электроэнергии на сегодняшний день не планируют, но потребление постепенно растет в связи с потеплением в южных областях. В компании призвали потреблять электроэнергию бережливо.

"Сегодня утром россияне обстреляли энергообъект "Укрэнерго" в южном регионе. Обесточения потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго в северном регионе, обесточивались потребители в отдельных районах Черниговской области." потребителей восстановлено" , – сообщили в компании.

Сегодняшнее утреннее потребление по стране на один процент ниже, чем вчера. Это связано с более прохладной ночью.

13 августа суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он на 2,4% выше, чем в понедельник. Это значительный рост потребления, для покрытия которого необходимо включение дополнительного блока тепловой электростанции. В "Укрэнерго" напомнили, что система все еще приходит в себя после массированных вражеских атак, и призвали уменьшить потребление в пиковые часы с 17:00 до 22:00.

Вчера по запросу НЭК "Укрэнерго" Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Словакии. Экспорт не производится и не предусматривается.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 492 населенных пункта. Из-за боевых действий обесточены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях.