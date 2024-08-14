"Укренерго": Уночі РФ завдала ударів по енергетичних об'єктах

Уночі та вранці російська армія атакувала енергетичні об’єкти на півночі і півдні України. Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Лівий берег.

Відключення електроенергії на сьогодні не планують, але споживання поступово зростає у зв’язку з потеплінням у південних областях. У компанії закликали споживати електроенергію ощадливо.

"Сьогодні вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт "Укренерго" у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Вночі російські БПЛА атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні, знеструмлювались споживачі в окремих районах Чернігівської області. На ранок енергоживлення всіх споживачів відновлене" , – повідомили в компанії.

Сьогоднішнє ранкове споживання по країні на один відсоток нижче, ніж учора. Це пов’язано з прохолоднішою ніччю.

13 серпня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він на 2,4% вищим, ніж у понеділок. Це – значне зростання споживання, для покриття якого необхідне включення додаткового блока теплової електростанції. В "Укренерго" нагадали, що система все ще оговтується після масованих ворожих атак, і закликали зменшити споживання у пікові години з 17:00 до 22:00.

Учора на запит НЕК "Укренерго" Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини. Експорт не відбувається і не передбачається.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 492 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській областях.