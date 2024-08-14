Подрыв "Северного потока": подозреваемый выехал из Польши в Украину

Украинский дайвер, которого в Германии подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", выехал из Польши в Украину в начале июля. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк в комментарии Onet, сообщает Европейская правда.

Польская прокуратура подтверждает, что от немецкой стороны был получен европейский ордер на арест (EAW) по этому делу. Однако польские службы не нашли подозреваемого Владимира по месту его предполагаемого проживания.

"Мужчина пересек польско-украинскую границу в начале июля", – сообщила Анна Адамяк.

Она добавила, что Германия выдала лишь ордер на арест дайвера, но его не было в базе разыскиваемых лиц, которой пользуется Пограничная служба, а это означает, что немецкая сторона не вносила туда его данные. В результате он не был задержан польскими пограничниками.

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию, поскольку, вероятно, был предупрежден об аресте.

В среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве – украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".