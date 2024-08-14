СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили охранники Януковича

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть ФСБ России, которая занималась сбором конфиденциальной информации об украинских спецслужбах, правоохранительных органах, высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, российская сторона планировала использовать эти сведения для организации ликвидаций, вербовки и проведения информационно-психологических операций.

В состав агентурной сети входили двое бывших охранников беглого президента Виктора Януковича и действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Главным агентом был 48-летний Дмитрий Иванцов, бывший руководитель подразделения Управления государственной охраны (УГО), который сопровождал Януковича во время его бегства в Россию. Иванцов был завербован ФСБ еще до 2012 года и после оккупации Крыма перешел на службу в Федеральную службу охраны России.

Другой участник сети, Роман Лапа, бывший заместитель руководителя охраны Януковича, остался в Крыму после аннексии и работает в Севастополе. В состав группы также входил действующий военнослужащий Нацгвардии, который ранее работал водителем Иванцова. Он получал информацию от своих знакомых правоохранителей и искал потенциальных агентов для вербовки.

СБУ задокументировала деятельность всех участников сети и задержала одного из них в Киеве. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и другие доказательства сотрудничества с ФСБ.

Задержанному сообщено о подозрении в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет заключения. Действия Иванцова и его сообщников в Крыму квалифицированы как государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

Расследование продолжается, правоохранители работают над установлением всех причастных к преступлению.

Напомним, ранее НАБУ и СБУ разоблачили организаторов схемы поставок аптечек низкого качества для украинских военных. Им грозит до 10 лет за решеткой.