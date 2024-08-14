OSINT: Российские войска начали рыть окопы в Курской области

Российские войска в Курской области начали рыть окопы на фоне продвижения украинских сил. Ближайшая к Украине траншея находится в 45 километрах от границы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение OSINT-аналитиков.

Аналитик OSINTtechnical опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие, что российские силы роют окопы на линии возможного продвижения Сил обороны Украины.

Отмечается, что оборонные траншеи возводятся возле трассы Льгов-Суджа в полутора километрах от города Суджа.

Согласно спутниковым снимкам, ближайшая к Украине из строящихся траншей находится рядом с селом Викторовка в 45 километрах от границы. Самая дальняя - на пересечении трасс Селиховые Дворы - Иванино и Дьяконово - Суджа рядом с Курском в 75 километрах от границы с Украиной.

Фото: россияне роют окопы в Курской области (x.com/Osinttechnical)

Бои в Курской области

Уже больше недели в Курской области РФ продолжаются боевые действия. Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские в﻿﻿оенные продвинулись на 40 квадратных километров в приграничных российских районах и взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области.

Сырский также сообщил, что украинские войска завершили поиск и уничтожение противника в Судже. В этом районе находится ряд важных для РФ объектов, в том числе станция, через которую идет транзит российского газа в Европу.