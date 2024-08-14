OSINT: Російські війська почали рити окопи в Курській області
Російська війська у Курській області почали рити окопи на тлі просування українських сил. Найближча до України траншея знаходиться за 45 кілометрів від кордону, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення OSINT-аналітиків.
Аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки, які підтверджують, що російські сили риють окопи на лінії можливого просування Сил оборони України.
Зазначається, що оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.
Згідно з супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону. Найдальша - на перетині трас Селіхові Двори - Іванине та Дьяконове - Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.
Бої у Курській області
Вже понад тиждень у Курській області РФ тривають бойові дії. Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові просунулися на 40 квадратних кілометрів у прикордонних російських районах та взяли під контроль 74 населені пункти в Курській області.
Сирський також повідомив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у Суджі. У цьому районі знаходиться низка важливих для РФ об'єктів, зокрема станція, через яку йде транзит російського газу в Європу.