OSINT: Російські війська почали рити окопи в Курській області

Російська війська у Курській області почали рити окопи на тлі просування українських сил. Найближча до України траншея знаходиться за 45 кілометрів від кордону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення OSINT-аналітиків.

Аналітик OSINTtechnical опублікував супутникові знімки, які підтверджують, що російські сили риють окопи на лінії можливого просування Сил оборони України.

Зазначається, що оборонні траншеї зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від міста Суджа.

Згідно з супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, знаходиться поряд з селом Вікторівка за 45 кілометрів від кордону. Найдальша - на перетині трас Селіхові Двори - Іванине та Дьяконове - Суджа поряд з Курськом за 75 кілометрів від кордону з Україною.

Фото: росіяни риють окопи у Курській області (x.com/Osinttechnical)

Бої у Курській області

Вже понад тиждень у Курській області РФ тривають бойові дії. Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові просунулися на 40 квадратних кілометрів у прикордонних російських районах та взяли під контроль 74 населені пункти в Курській області.

Сирський також повідомив, що українські війська завершили пошук та знищення противника у Суджі. У цьому районі знаходиться низка важливих для РФ об'єктів, зокрема станція, через яку йде транзит російського газу в Європу.