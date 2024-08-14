МАГАТЭ: На Запорожской АЭС допускают возможность демонтажа градирни
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечает, что на Запорожской АЭС допускается возможность демонтажа градирни после пожара 11 августа. Об этом говорится на сайте агентства, сообщает Укринформ.
В сообщении говорится, что представители ЗАЭС проинформировали команду МАГАТЭ о необходимости оценить влияние пожара на структурную целостность градирни № 1 и допустили, что может возникнуть потребность в ее демонтаже.
В МАГАТЭ отметили, что миссия продолжила изучать повреждения градирни с целью установить причину пожара.
"Из соображений безопасности команда наблюдала с уровня земли, как персонал ЗАЭС снимал на видео и фотографировал последствия пожара на внутренней части башни от уровня распределения водяного сопла, высота которого – примерно 10 метров. Фото и видеоматериалы были немедленно показаны команде", - отметили в агентстве.
Доказательства свидетельствуют, что пожар начался не у основания градирни, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"На фотографиях и видеокадрах из внутренней части градирные команда обнаружила обломки, свидетельствующие о значительном пожаре, и заметила темные следы от огня по всей внутренней поверхности поднимающихся от уровня распределительной форсунки бетонных стен. Посторонних предметов или материалов не было видно", - заявили в МАГАТЭ.
Команда попросила о доступе ко второй градирне, чтобы осмотреть конструкции внутри и определить подобные материалы и технические характеристики, которые могли присутствовать в градирне №1 до пожара. Однако команду немедленно сопровождали в безопасное место по сигналу воздушной тревоги.
"Доступ к уровню распределения водяных форсунок был бы важен для команды, чтобы лучше понять события и другие соответствующие обстоятельства. Агентство будет продолжать настаивать на этом", – сказал Гросси.