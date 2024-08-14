МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС допускають можливість демонтажу градирні

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зазначає, що на Запорізькій АЕС допускають можливість демонтажу градирні після пожежі 11 серпня. Про це йдеться на сайті агентства, повідомляє Укрінформ.

У повідомленні сказано, що представники ЗАЕС поінформували команду МАГАТЕ про необхідність оцінити вплив пожежі на структурну цілісність градирні № 1 і допустили, що може виникнути потреба в її демонтажі.

У МАГАТЕ зауважили, що місія продовжила вивчати пошкодження градирні з метою встановити причину виникнення пожежі.

"З міркувань безпеки команда спостерігала з рівня землі, як персонал ЗАЕС знімав на відео і фотографував наслідки пожежі на внутрішній частині башти від рівня розподілу водяного сопла, висота якого – приблизно 10 метрів. Фотографії і відеоматеріали були негайно показані команді" , - зауважили в агентстві.

Докази засвідчують, що пожежа розпочалася не біля основи градирні, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"На фотографіях і відеокадрах із внутрішньої частини градирні команда виявила уламки, що свідчать про значну пожежу, і помітила темні сліди від вогню по всій внутрішній поверхні бетонних стін, що піднімаються від рівня розподільної форсунки. Сторонніх предметів або матеріалів не було видно" , - заявили у МАГАТЕ.

Команда попросила про доступ до другої градирні, щоб оглянути конструкції всередині і визначити подібні матеріали і технічні характеристики, які могли бути присутніми в градирні № 1 до пожежі. Однак команду негайно супроводили у безпечне місце через сигнал повітряної тривоги.