Задержана экс-чиновница Херсонского суда, которая работала на оккупантов
Задержана коллаборантка, которая поддержала россиян во время оккупации Херсона. Ранее она работала секретаршей одного из отделов городского суда. Со ссылкой на данные Службы безопасности Украины (СБУ), пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Во время оккупации Херсона российские оккупанты назначили предательницу "инспектором" захваченного управления исполнения наказаний в области и присвоили "лейтенанта внутренней службы России".
"По данным следствия, фигурантка вела учет заключенных и их распределение по камерам в российской тюрьме, которую рашисты обустроили на базе захваченной исправительной колонии в Херсоне", - пишет СБУ.
После освобождения города предательница сначала "залегла на дно" и долгое время не покидала дом. После этого устроилась в местный суд. При заполнении анкетных данных и зачислении в госучреждение - намеренно скрыла факт своего сотрудничества с агрессором.
После разоблачения ее задержали на рабочем месте.
Коллаборантке объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории.
"Фигурантка уже отстранена от должности. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы", - добавляет СБУ.